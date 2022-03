Ajudar a Ucrânia com a ajuda da tecnologia

A guerra na Ucrânia continua, somando-se a cada dia que passa mais dificuldades a milhões de pessoas. Felizmente, têm-se somado também as iniciativas de solidariedade e ajuda.

Uma das mais recentes foi lançada plo Governo, a plataforma Portugal for Ukraine é um espaço onde tanto pode oferecer-se para ajudar como pode pedir ajuda.

Nesta página a primeira coisa que deve fazer é preencher um formulário com o seu nome e o seu mail e explicar em que situação se encontra: se é um cidadão ucraniano a precisar de proteção internacional, se é um ucraniano a querer estabelecer-se em Portugal, se é português e quer sair da Ucrânia, se quer ajudar ou se tem trabalho para oferecer.

Consoante cada uma das opções, deve dar outras informações. Por exemplo, se quer doar bens, dinheiro, comida, medicamentos, transporte ou outra coisa; ou, se tem ofertas de trabalho, em que área profissional.

Depois de preenchido este formulário é só enviar.

Se a sua ajudar for monetária, deixo outra sugestão tecnológica. No MB Way há uma secção chamada “Ser Solidário” e com poucos cliques consegue doar para várias organizações, entre elas a AMI e a Cáritas Portuguesa.