Há uma app portuguesa que combate isolamento social enquanto aprende uma língua

Chama-se SPEAK, foi criada por portugueses e lançada em 2014. A aplicação tem um objetivo duplo, por um lado, ajudar a aprender uma língua nova e por outro promover a integração social de migrantes e refugiados.

A app é atualmente utilizada em 30 cidades de 12 países, sobretudo na Europa. Tem 50 mil utilizadores de cerca de 200 nacionalidades que falam quase 60 línguas diferentes.

A plataforma pode ser utilizada no computador ou no smartphone. É necessário um registo e depois pode escolher entrar para aprender uma língua nova ou para ajudar alguém a aprender uma língua nova ou pode inscrever-se em ambas as qualidades.

No SPEAK são criados grupos por cidades. Cada grupo tem de cumprir um programa de 12 sessões, 90 minutos cada uma. A sessão tem sempre um tema e objetivos definidos e durante a qual em que as pessoas vão-se conhecendo e aprendendo através de jogos e o cumprimento de algumas dinâmicas e tarefas.

Até agora o SPEAK era pago, mas os responsáveis pela app decidiram torná-la gratuita, para a tornarem mais acessível a todos.