Sabe o que são contadores de luz inteligentes? Jà há quatro milhões em Portugal

Recebeu um mail, um sms ou uma carta a avisar que o seu contador de eletricidade ia ser mudado para um contador inteligente? Se calhar a resposta é sim, pois já há quatro milhões deste tipo de aparelhos em Portugal. São cerca de dois terços do total de contadores que existem, o outro terço será mudado até ao fim de 2024.

Mas afinal o que faz um contador inteligente? A principal vantagem é que já não terá consumo estimado na fatura sem ter que dar a leitura do contador. A companhia de eletricidade consegue fazer à distância. Mas há outras vantagens, por exemplo, se for preciso ligar ou desligar a luz ou alterar a potência contratada, também já pode ser feito remotamente, sem necessidade do técnico ir a casa.

Estas são as principais vantagens para os consumidores comuns, mas há mais. Quem tem painéis solares poder tornar-se um produtor de energia e vender a energia que gera, mas para isso tem de ter um destes contadores inteligentes.

Este tipo de aparelhos tem também ainda outros vantagens potenciais, mas que para já ainda não estão a ser muito utilizadas.. Podem ser desenvolvidas aplicações para o telemóvel para controlar por exemplo gastos dos aparelhos que tem dentro de casa ou receber uma notificação se a luz for abaixo.

Os contadores inteligentes são trocados gratuitamente e não obriga a nenhum tipo de obra, garante a e-redes, a entidade gestora da rede inteligente.