Balanços do ano. Saiba quais foram as apps mais procuradas em 2021

Já se sabe que o fenómeno das redes sociais parece imparável e a julgar pela tabela das aplicações descarregadas, no ano de 2021, cumpriu-se essa tradição: seja em IOS, seja em Android o Tik Tok foi a app mais procurada.

Mas se esta rede social é líder da tabela dos dois sistemas operativos, para baixo já não é assim. Em IOS, a lista segue com outras redes, em segundo lugar, o Youtube, em terceiro o Instagram e em quarto lugar o Facebook.

Já em android, o segundo lugar das aplicações mais descarregadas é uma aplicação financeira, Cash App e em terceiro surge o Instagram.

Em Portugal, nota-se o efeito Covid. No último mês, a aplicação mais descarregada, no sistema android, foi a SNS 24, possivelmente a pensar em ter o certificado Covid mais à mão. Já em IOS, foi o WhatsApp, seguida do Youtube e em terceiro surge a SNS 24.

Também no Reino Unido, França, Suíça e na Austrália, as aplicações mais descarregadas foram as do serviço de saúde ou as que permitem ter acesso ao certificado Covid, mas por exemplo na Índia ou em Singapura, as apps mais populares são aplicações para fazer compras.

Na Rússia a popular aplicação de compras AliExpress foi a mais descarregada, em segundo lugar aparece o Telegram, uma das apps concorrentes do WhatsApp.