Alunos Eramus ganham nova app que inclui um cartão de estudante europeu

Chama-se Erasmus Mais e uma das principais novidades é que esta aplicação inclui um cartão de estudante europeu. No lançamento da app, a Comissária Europeia para a Inovação dizia que, oficialmente, o tempo do papel ficou no passado.

A aplicação vai estar disponível em todas as línguas da União Europeia e vai permitir aos estudantes pesquisar sobre as universidades para onde podem ir estudar, explorar os eventos nos sítios para onde escolherem ir, entrar em contacto com outros estudantes, entre outras funções.

Para este ano, e apesar da pandemia, espera-se que 600 mil estudantes troquem temporariamente de universidade.

O programa Erasmus começou em 1987 e até ao momento já 10 milhões de pessoas participaram neste programa que permite aos alunos universitário fazerem parte do seu curso numa outra universidade europeia.