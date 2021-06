Um Rembrandt cortado no século XVIII e recuperado por inteligência artificial no século XXI

Rembrandt, famoso pintor holandês, recebeu, por volta de 1640 uma encomenda da Guarda Civil de Amsterdão para pintar uma grande tela, com mais de quatro metros de largura e mais de três de altura. Assim nasceu “A Ronda Noturna” que se tornou numa das suas obras mais famosas.

Feita a pintura, foi para a sede da Guarda Civil daquela cidade holandesa. 70 anos mais tarde, mudaram a obra para a câmara municipal de Amsterdão, mas era muito grande para o sítio onde queriam colocá-la. Solução? Cortaram a tela em mais de meio metro à esquerda, 22 centímetros em cima, 12 em baixo e sete à direita.

Onde é que entra a inteligência artificial? No século XXI, recorrendo a computadores foram reconstruídos os pedaços que faltavam e que nunca foram recuperados… Foram feitas duas digitalizações de alta resolução, uma da obra e outra a uma cópia do original antes de ter sido cortado.

Os computadores estudaram ao pormenor e recriaram, pixel a pixel, o que um dia foi pintado por Rembrandt.

O resultado final da reconstrução está agora disponível para ser visto no “RaiksMuseum” em Amsterdão. Como o tempo ainda não está para viagens, também pode espreitar no site do museu.