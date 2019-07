O amor dos portugueses pelos cartões de crédito

Cinco gramas é o peso estimado de microplásticos que um ser humano pode ingerir no espaço de uma semana. Valor que equivale ao peso de um cartão de crédito.

Por falar nisso, em cartões de crédito, já fez contas ao que vai gastar durante as férias? Lembre-se que o tempo de descanso é propício aos abusos, no prato, no copo e, por vezes, também nos gastos.

É a forma que encontramos para nos recompor e recompensar por um ano de trabalho.

De acordo com o Observatório Cetelem, 71% dos portugueses aproveitam o verão para descansar. Os outros 29% preferem outras alturas do ano, ou são levados a fazer férias noutras alturas do ano. Por exemplo, os proprietários de bares e restaurantes, que não se podem dar ao luxo de fechar os negócios entre junho e setembro.

Este ano, os portugueses admitem gastar 1.350 euros entre os meses de julho e setembro.

O Observatório Cetelem analisou o perfil dos entrevistados, e concluiu que os portugueses entre os 35 e os 44 anos são os que vão ter gastos mais elevados. Que incluem, preço da viagem e da estadia, alimentação, atividades de lazer, compras e presentes.

E para descomplicar, quem está de férias gosta pouco de andar com dinheiro no bolso e a solução está naquele retângulo de 8.6 por 5.4 centímetros.

Cinco gramas de plástico com um chip incorporado.

Um em cada quatro portugueses utiliza o cartão de crédito para serviços de pagamento no período das férias grandes e 47% das despesas dizem respeito à estadia no hotel e refeições, seguem-se despesas com viagens e deslocações, que podem ser bilhetes de avião ou combustível (27%).

A entrada em parques temáticos correspondem a 14% dos serviços pagos com cartão de crédito.

Só 5% dos portugueses dizem utilizar este cartão na compra de presentes.

No ano passado, o Banco de Portugal registou um aumento de cerca de 43 mil devedores em relação a 2017.

Mais de três milhões de euros em dívidas com cartões de crédito. É o número mais alto da década.