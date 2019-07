São Bento à Sexta

Acabou, mas já recomeça

19 jul, 2019 • Eunice Lourenço

Em dia de maratona de votações, a Susana Madureira Martins acompanha os votos no Parlamento e, com os trabalhos quase a terminar, Eunice Lourenço e Paula Caeiro Varela analisam as saudades que o Presidente já anunciou que vai ter da geringonça. Os trabalhos parlamentares estão a terminar, mas não tarda aí a campanha eleitoral, pelo que José Pedro Frazão também lança já interrogações sobre como vão ver as eleições legislativas.