FaceApp. A aplicação que nos dá mais 30 anos, mas que nos tira privacidade

Em 2008, Portugal tinha 27 idosos por cada 100 pessoas em idade ativa. Dez anos depois, o número de idosos por 100 pessoas em idade ativa subiu para os 34.

Atualmente, Portugal tem 2,2 milhões de idosos. Em 2080, o Instituto Nacional de Estatística antecipa um país com oito milhões de habitantes. Desses, aproximadamente três milhões serão idosos.

Nessa altura, em 2080, haverá mais de 10 mil milhões de pessoas à face da Terra.

Dantes, as pessoas faziam tudo e mais alguma coisa para disfarçar a erosão. Hoje, há um movimento em sentido contrário. As pessoas querem ser velhas ou, pelo menos, querem saber como vão ser quando tiverem mais 30 anos.

Existem uma aplicação que, a partir de uma fotografia, antecipa o nosso aspeto com mais 30 ou 40 anos.

O FaceApp, foi desenvolvido há dois anos por uma empresa russa e, nas últimas semanas, tornou-se viral com 150 milhões de utilizadores em todo o mundo.

Nas últimas semanas, o FaceApp teve mais de de 100 milhões de downloads.

Tal como muitas outras, esta aplicação só funciona se concordar com os temos e condições de acesso, onde se lê que o consentimento do utilizador “dá à FaceApp uma licença perpétua, irrevogável, não-exclusiva, livre de direitos de autor, global, totalmente paga e transmissível para reproduzir, modificar, adaptar, publicar, traduzir e criar trabalhos derivados".

A empresa que desenvolve a aplicação garante que é tudo seguro.

Até há pouco tempo, também se acreditava que o Facebook garantia a salvaguarda da nossa informação pessoal.

E depois aconteceu o Cambridge Analytica onde foram fornecidos dados de mais de 87 milhões de utilizadores, com a intenção de interferir no sentido de voto dos eleitores, tanto no referendo do Brexit, como nas últimas eleições norte-americanas.