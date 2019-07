Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:

Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:

Conselho de Diretores

Comissão de inquérito à Caixa revelou "negligência grave" na supervisão

19 jul, 2019

A aprovação, por unanimidade, das conclusões do relatório da comissão parlamentar inquérito à recapitalização da Caixa Geral de Depósitos foi um dos temas em destaque no Conselho de Diretores desta semana, com Graça Franco, Pedro Santos Guerreiro e Henrique Monteiro.