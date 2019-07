Evitou-se mais uma crise na UE

A eleição da primeira mulher para presidente da Comissão Europeia poupou a UE a mais uma longa e penosa maratona no Conselho, cuja nova proposta poderia voltar a ser chumbada no Parlamento Europeu (PE).

Se Ursula von der Leyden irá estar à altura das expectativas, mais tarde o saberemos. Para já, as primeiras impressões são francamente positivas.

Parte dos eurodeputados que votaram contra ela no PE fizeram-no porque gostariam de mostrar a força da sua instituição, a única na UE que é eleita por sufrágio direto e universal. Gerou-se a ideia de que o primeiro candidato do grupo político mais votado seria o escolhido pelo Conselho, para depois ser confirmado no PE. Foi assim que aconteceu na escolha de Juncker para presidente da anterior Comissão.

Mas esta ideia assenta em duas ilusões. A primeira é a de que quem votou nas eleições europeias tinha em vista a posterior escolha do presidente da Comissão. Poderá ter acontecido com alguns eleitores, mas esses terão sido uma ínfima minoria. A esmagadora maioria votou nos partidos nacionais por motivos nacionais, não europeus.

A segunda ilusão é a de que o PE, que tem vindo a reforçar os seus poderes, assegura a legitimidade democrática da UE. Teoricamente sim, mas desde que a escolha dos eurodeputados passou a ser feita por eleição direta e universal, em 1979, a abstenção subiu sempre, até este ano. Em Portugal a abstenção nas europeias de maio foi a maior de sempre (69%). No conjunto da UE houve uma melhoria, mesmo assim cerca de metade dos eleitores não foi às urnas.

Por isso julgo ter sido um erro passar a eleger os eurodeputados por voto direto. Teria sido preferível manter o sistema anterior, de designação pelos parlamentos nacionais. Será com certeza muito difícil, se não impossível, voltar atrás. Mas uma coisa é evidente: o PE não é sentido como próximo pela maioria dos cidadãos europeus.