O louco mundo da bola

Ninguém, há pouco mais de meia dezena de anos atrás, ousaria vaticinar aquilo que está a passar-se atualmente no mundo do futebol.

Enquanto nesses tempos as conversas e notícias se resumiam a um muito escasso número de jogadores em movimento no período do defeso agora, quando estamos ainda a um mês e meio do encerramento dos mercados, essa cifra sobe astronomicamente ultrapassando já os milhares, sobretudo nos diversos quadrantes europeus.

Do que se passa nas grandes potências do futebol já todos abrimos a boca de espanto face a algumas movimentações e às verbas que lhes dizem respeito.

E se é verdade que houve já João Félix, Hazard e outros, temos todos a convicção de que muitas “bombas” estão ainda por detonar. Por exemplo, o affaire Neymar está ainda para durar e dar azo a uma guerrilha entre o PSG e o Barcelona, cujo termo é difícil de imaginar.

Por cá, o panorama é simplesmente de espantar. Basta para isso dizer que, até ontem, só nos clubes que vão participar no campeonato da primeira Liga, já deram entrada 127 novos jogadores, enquanto que as saídas, nos mesmos clubes, atinge a interessante cifra de 115, o que, na totalidade, representa o envolvimento de cerca de 250 atletas, e dos vários milhões de euros que correspondem a estes negócios.

Nesta estatística o Gil Vicente leva a palma a todos os demais, com 15 contratações e 18 saídas. Está, assim, justificado o título escolhido para este cacharolete de informações.

O mundo da bola está realmente louco.

A pergunta que se impõe é: como e quando é que este espetáculo pode acabar?