Mandela Day: 67 minutos para fazer a diferença

Desde o início deste ano, já passaram 198 dias completos, estamos no dia 199 e faltam 166 dias para o fim de 2019. É a regra nos anos comuns, em que fevereiro tem 28 dias. Mas quando o segundo mês do ano tem 29 dias, o que só acontece a cada quatro anos, 18 de julho é o dia número 200 do calendário.

Esta quinta-feira, há 101 anos, nasceu Nelson Mandela. Precisamente neste dia 18 de julho de 1918, por acaso, também, uma quinta-feira.

Hoje é o Dia de Mandela, uma data instituída pelas Nações Unidas, em 2009, para assinalar a vida e o legado do histórico líder sul-africano e um dos mais respeitados a nível mundial.

E o que pode fazer? Dedicar 67 minutos ao serviço da comunidade, em memória dos 67 anos luta de Nelson Mandela pela igualdade racial e pelos direitos humanos.

As ações de voluntariado representam 4% do total de horas trabalhadas em Portugal. E o seu valor monetário corresponde a aproximadamente 1% do Produto Interno Bruto.



Dados que confirmam que Portugal continua a ter baixos níveis de voluntariado. O World Giving Index coloca o país na posição 83 de um ranking mais de 140 países.

Portugal tem uma taxa de voluntariado nacional de apenas 28%. Que é metade da Irlanda, o país europeu com maior taxa de participação em trabalho voluntário (56%).

Mas é do outro lado do mundo que encontramos os três países que fecham o pódio dos mais dedicados ao voluntariado: Indonésia, Austrália e Nova Zelândia.

Nestes três países, praticamente vizinhos, três em cada cinco pessoas doam parte do seu tempo ao bem estar da comunidade.

Hoje, o desafio são 67 minutos ao serviço da comunidade.