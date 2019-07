O comentador da Renascença João Taborda da Gama considera que o "Governo está a oscilar entre falar mansinho e falar forte aos camionistas". É a opinião do professor universitário face ao novo protesto agendado pelos condutores de pesados de mercadorias, depois de não terem sido bem sucedidas as negociações entre as partes envolvidas.

A ANTRAM entregou um pré-aviso de greve a partir de 12 de agosto que, desta vez, abrange não só os motoristas de matérias perigosas, mas também os restantes profissionais do setor.

"Ao contrário das anteriores greves, esta não se pode dizer que vai chegar sem aviso. Já se sabe qual é a data e agora o Governo tem mais responsabilidades de que nada corra mal", acrescenta o professor universitário.

Já o socialista Fernando Medina considera que, perante o atual cenário, o "Governo tem obrigação" de "decretar os serviços mínimos e decretá-los com um desenho que proteja efetivamente os serviços e áreas vitais do pais e que tb proteja o normal funcionamento de um conjunto de entidades e instituições".