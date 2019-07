Problema na Saúde “está sempre a crescer” e “não se resolve com uma medida”

O socialista Fernando Medina considera que os problemas na área da saúde não se resolvem com medidas únicas, como por exemplo pagar pela exclusividade dos médicos no Serviço Nacional de Saúde.

“Na saúde o problema não se resolve com uma medida, está permanente a crescer. As pessoas utilizam mais o sistema de saúde e o sistema de saúde tem tecnologias mais caras”, diz o comentador da Renascença.

No espaço de debate do programa da Renascença “As Três da Manhã”, Medina argumentou que as inovações no setor e o prolongamento da vida dos portugueses exerce crescente pressão.

Já o professor universitário João Taborda da Gama considera que “o pecado original da questão foi a redução da semana de trabalho de 40 para 35 horas”.

“É verdade que temos mais médicos, mais profissionais de saúde, mas eles trabalham menos horas e como trabalham menos horas temos o Serviço Nacional de Saúde que temos”, argumenta.