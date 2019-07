Com o calor, só me apetecia ser Pinguim… de Humboldt!

Chegou o calor, uma excelente notícia se estiver de férias, menos boa para quem tem dificuldade em lidar com temperaturas iguais ou superiores a 30 graus. Seja como for, quem nunca desejou ser pinguim em dias mais quentes?

Hoje, falamos-lhe do Pinguim de Humboldt, que deve o seu nome a Alexander Von Humboldt, um explorador alemão do século XIX que, nas suas viagens pela América do Sul, descreveu várias espécies desconhecidas na Europa daquela altura.

Tornou-se assim o fundador da biogeografia, a ciência que estuda a distribuição das espécies e dos ecossistemas no espaço geográfico.

O Pinguim Humboldt vive daquele lado do mundo onde são menos cinco horas do que em Portugal e onde, nesta altura do ano, a temperatura varia entre os 8 graus de temperatura mínima e os 14 graus de máxima – nada mau para um Inverno. Sim, no Chile.

Só a ilha chilena de Chañaral tem mais de 26 mil exemplares de Pinguins de Humboldt, uma espécie ameaçada por uma mina a céu aberto, capaz de produzir 12 milhões de toneladas de concentrado de ferro e 150 mil toneladas de concentrado de cobre por ano.

Só que o projeto não é pacífico. A sobrevivência destes 26 mil pinguins já levou à demissão de dois ministros do Governo chileno e conseguiu reunir cerca de 230 mil assinaturas.

Se é um entusiasta dos pinguins, já estará a pensar em viajar até ao Chile, mas a verdade é que não precisa de fazer 10 mil quilómetros de avião. Basta ir ao Porto e visitar o Porto dos Pinguins – uma obra que custou um milhão de euros e que fica num conhecido aquário da cidade que, nos últimos anos, recebeu dois milhões de visitantes.

Ali pode ver sete exemplares de pinguins de Humboldt: dois casais e três solteiros. Sabia que são uma espécie bastante fiel? Verdadeiros guardiões dos valores da família, por norma, só têm um parceiro ao longo de toda a vida.

Além do mais, pode ser uma visita interessante para as crianças que, até aos 12 anos, não pagam para entrar no Porto dos Pinguins.