Promessas eleitorais e leilões fiscais. “Prioridade deve ser investimentos nos serviços públicos”

O socialista Fernando Medina considera que a prioridade do próximo Governo deve ser o investimento nos serviços públicos.

"Na minha opinião, a prioridade deve ser o investimento nos serviços público, antes da descida de imposto com significado", diz o comentador da Renascença no espaço de debate do programa "As Três da Manhã".

O comentário surge a propósito de várias ideias que têm sido lançadas a público pelos líderes políticos que apontam para proposta de redução da carga fiscal.

O professor universitário João Taborda da Gama refere que as ideias de descida de impostos surgem também como consequência natural de, neste momento, existir um excedente orçamental.

"É muito difícil não explicar, na opinião pública, o que é que se vai fazer com esse excedente e depois é muito difícil, num segundo momento desse raciocínio, que isso não seja descer impostos", diz.