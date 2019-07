Tertúlia Bola Branca

Para Domingos Paciência, o Benfica está na liderança do mercado

08 jul, 2019

O arranque do mercado, o papel de Nakajima no novo FC Porto, o clássico da terceira jornada, a política de empréstimos, a expulsão de Bruno de Carvalho do Sporting e o Mundial feminino de futebol foram temas em debate na Tertúlia Bola Branca desta semana, com o treinador e comentador Domingos Paciência e os jornalistas Olivier Bonamici e Pedro Azevedo.