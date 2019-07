"O cinismo de Costa conseguiu o que a coragem de Sá Carneiro e Passos nunca conseguiram"

Pouco depois de o primeiro-ministro abandonar as instalações da Renascença após ter concedido uma entrevista exclusiva a esta estação, na qual fez um bom balanço da "geringonça" e prometeu cortar os impostos sobre o trabalho caso seja reeleito, Jacinto Lucas Pires destacou "um António Costa igual a si próprio" mas lamentou que, mais uma vez, tenham faltado nas palavras do chefe do Executivo ideias para o futuro.

"O debate sobre o futuro e as ideias sobre o futuro nunca chegam, estamos sempre à espera que seja apresentada uma visão sobre qual é o país que se quer e isso nunca chega, parece que é só navegar à vista, resolver problemas pontuais e a agenda mediática. É esse o salto de alma que falta", defende.

Já Henrique Raposo começou por destacar "duas coisas positivas" deste Governo ao leme de Costa, a começar pelo feito que nem Francisco Sá Carneiro nem Pedro Passos Coelho conseguiram alcançar.

"O cinismo de António Costa conseguiu uma coisa que a coragem de Sá Carneiro e de Passos nunca conseguiram, que é neutralizar a extrema-esquerda portuguesa, trazer o PCP e o Bloco de Esquerda para o interior do jogo parlamentar".

Para Raposo, esta é "uma novidade histórica que mesmo um crítico de António Costa como eu não pode nunca esquecer", a par dos louros de Costa por ter "trazido o PS para o rigor orçamental".

Sobre a promessa do primeiro-ministro de cortar impostos na próxima legislatura, Henrique Raposo diz que "não acredita", da mesma forma que não acredita em promessas semelhantes feitas por Rui Rio (PSD) e Assunção Cristas (CDS). "Acredito cada vez menos nos partidos quando me dizem que vão conseguir cortar impostos ou vão fazer um grande plano macroeconómico, tenho uma grande desconfiança ontológica."