A bola começa a rolar

Com a realização do sorteio das competições profissionais de futebol, foi dado um passo importante no sentido de tornar possível tornar-se ainda mais fácil a preparação da temporada que se segue.

E esse sorteio trouxe-nos algumas especiais curiosidades. Por exemplo, o primeiro clássico, Benfica-FCPorto, terá lugar na terceira jornada, a 25 de Agosto, no meio das duas primeiras participações dos portistas na Liga dos Campeões. Prejudicado maior o FC Porto que fica assim obrigado a um enorme esforço, numa altura em que o seu tempo de preparação é ainda muito escasso.

Depois, os outros dois clássicos, Sporting-FCPorto e Sporting-Benfica, quase a terminar a primeira volta, somente no dealbar de Janeiro do próximo ano.

Há aqui, pelo meio, a necessidade de os principais candidatos ao título ficarem especialmente atentos às rondas intermédias em que lhes vão sair ao caminho as equipas de segundo plano, e que muitas vezes são as principais causadoras de “acidentes de percurso” muito perturbadores.

Para além disto, a quase totalidade das equipas já se lançaram ao caminho com os mesmos objectivos de sempre.

E os leões foram os primeiros a rumar ao estrangeiro, no caso à Suiça, para ali iniciar a sua preparação, certamente esperançados de que a perturbação no clube deve ter chegado ao fim.

Dois deles, até aqui protagonistas, estão fora de “combate” e, ainda que apoiados por uma minoria ruidosa, perderam todo o espaço para poderem continuar a fazer prova de vida.

A manter-se, o ruído vai acabar em nada.

Inevitavelmente.