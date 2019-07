Chegados ao final de mais um ano escolar do ensino básico e secundário, o Da Capa à Contracapa deste sábado debate, em jeito de balanço, a aprendizagem na infância em Portugal.

O que estamos a fazer bem e mal nas nossas escolas?

No debate moderado pelo jornalista José Pedro Frazão participam Isabel Leite e Margarida Afonso.

Isabel Leite foi secretária de Estado do Ensino Básico e Secundário, é membro do Conselho Consultivo do EDULOG (‘Think tank’ da Fundação Belmiro de Azevedo) e professora na Universidade de Évora.

Margarida Afonso é autora do livro "O valor do ensino experimental" e professora na Escola Superior de Educação de Castelo Branco.

O Da Capa à Contracapa é uma parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos para debater Portugal e o mundo.