Ensaio Geral

Pop art, a neta que escreve sobre o avô escritor e um festival com (muitos) guarda-chuvas

05 jul, 2019 • Maria João Costa

Esta semana, no “Ensaio Geral” da Renascença, há muitas propostas para os seus tempos livres: uma exposição de artistas da pop art, o livro que a neta escreveu sobre o avô-escritor Urbano Tavares Rodrigues, a nova programação do Teatro Nacional D.Maria II e o cartaz do Agitágueda. Além, claro está, das habituais sugestões de Guilherme d’Oliveira Martins. A sonorização do “Ensaio Geral” é de José Luis Moreira.