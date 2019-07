Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Costa fica, Rio inova

05 jul, 2019

“Eu fico”, diziam há uns anos uns cartazes de Paulo Portas para a Câmara de Lisboa. Portas não ficou. Mas o “eu fico” voltou a ser lembrado a propósito da possibilidade de António costa ser presidente do Conselho Europeu e ter recusado, para não ser acusado de deserção como foi Durão Barroso, em 2004. Episódios lembrados por Eunice Lourenço, editora de Política da Renascença, e Octávio Lousada Oliveira, jornalista da Visão, no São Bento á Sexta desta semana, onde também comentam as estreias nas listas de Rui Rio.