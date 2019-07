Casa Comum

Escolhas para cargos na UE foram “medíocres”, diz Assis

03 jul, 2019

Já com Paulo Rangel em Estrasburgo, e num dia de decisões para o Parlamento Europeu, o Casa Comum desta quarta-feira debate as escolhas para os principais cargos na EU, as propostas fiscais e a renovação de nomes nas listas do PSD.