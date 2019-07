A feira começou

O dia 1 de Julho fica marcado por dois factos relevantes:

Em primeiro lugar e à frente de tudo o 113.º aniversário de um dos clubes mais prestigiados, tanto a nível nacional com o europeu, o Sporting Clube de Portugal.

Mais de um século passado sobre os momentos em que o Visconde de Alvalade e um punhado de amigos iniciaram um projecto que certamente estariam longe de imaginar capaz de atingir a dimensão que agora se lhe reconhece.

Depois, o início oficial de um período, a que se convencionou chamar de transferências, e que vai prolongar-se por agitados sessenta dias, durante os quais assistiremos a um desfile de nomes e de euros cujos totais são, nesta altura difíceis de imaginar.



Aliás, em boa verdade, essa dança já começou há vários dias, com negócios envoltos em milhões de euros que o futebol teve, pelos vistos, capacidade para gerar.



Só que a temporada anterior só terminou no dia 30 de Junho, o que obrigou a cautelas de vária ordem, para não ferir preceitos que os regulamentos contemplam.

Pelo que se adivinha, esta poderá ser a temporada mais extravagante de sempre, tantas são as contratações anunciadas e tão fluídos os movimentos de jogadores por essa Europa fora.



Entre nós, João Félix e Bruno Fernandes estão no topo das notícias. O primeiro já com lugar garantido no país aqui ao lado, e o segundo ainda a protagonizar um leilão que certamente não será muito do seu agrado.



Mas outros se lhes seguirão, e também com direito às manchetes normais deste tempo.

E, claro, há também lugar para a dança dos treinadores.



Abel Ferreira tornou-se ontem a figura do dia ao trocar o Sporting de Braga pelo PAOK, da Grécia, mas o baile também não vai ficar por aqui.

Aguardemos com paciência, porque as notícias não vão faltar: umas com fundamento, outras apenas para alimentar a especulação.