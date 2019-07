Até quando, Sporting?

Quando parecia possível pensar que o Sporting Clube de Portugal estava, finalmente, a navegar em águas calmas, eis que um Assembleia Geral, aparentemente sem motivos para desencadear alguma agitação, colocou de novo a família leonina em alvoroço.

A anteceder essa reunião magna já fora, entretanto, colocado um rastilho incendiário a deixar prever que seria muito difícil atingir a acalmia necessária para que a mesma decorresse sem turbulência.

Uma entrevista do presidente destituído era, no fundo, uma tentativa de fazer despertar os seus incondicionais seguidores para a necessidade de causar perturbação no pavilhão João Rocha.

Tudo isto, claro, para tentar servir de aviso e aquecimento para a outra assembleia que se seguirá, e vai ter lugar no próximo sábado, com uma ordem de trabalhos muito mais escaldante.

O presidente destituído tenta, a todo o transe, agarrar-se à boia de salvação que lhe permita manter-se à superfície.

E é isso que os sócios do Sporting Clube de Portugal vão decidir no próximo fim-de-semana.

Ou a sua expulsão de sócio ou, em sentido contrário, o regresso à titularidade enquanto membro da família leonina, uma questão que, segundo apontam as sondagens, parece não oferecer para já muitas dúvidas.

Colocados perante esta escolha, os associados leoninos estão agora investidos de uma enorme responsabilidade pelo que a decisão a tomar no sábado significa e representa para o futuro de uma das mais antigas e prestigiadas colectidade do país.

Frederico Varandas, actual líder do Sporting, tem vindo, através de um trabalho intenso e muito sério, a renovar a face do clube, ainda há pouco saído da crise mais nefasta, gigantesca e profunda de toda a sua história.

É tempo de fazer regressar a paz a Alvalade, porque há desafios importantes pela frente, e pode não haver uma segunda oportunidade se os mesmos forem menosprezados.