Maria Antónia Oliveira e Pedro Eiras numa conversa sobre Flaubert, Camilo e David Lynch

David Lynch, Camilo Castelo Branco e Flaubert são alguns dos autores e artistas abordados no programa desta semana do Obra Aberta, com Maria Antónia Oliveira e Pedro Eiras.

No programa, uma parceria entre a Renascença, o CCB e o editor João Paulo Cotrim falam-se dos livros "A Noite Imóvel", de Luís Quintais, "Madame Bovary", de Gustav Flaubert, "Como uma Flor de Plástico na Montra de um Talho", de Golgona Anghel, "Aventuras de Basílio Fernandes Enxertado", de Camilo Castelo Branco, "Espaço Para Sonhar", de David Lynch e Kristine Mckenna e "Últimos Poemas", do José Miguel Silva.

O Obra Aberta passa na Renascença aos domingos depois das 13h e pode ser escutado em podcast.