Ensaio Geral

Das Malfadadas ao projeto K Cena, jovens em palco

29 jun, 2019 • Maria João Costa, com assistência técnica do Diogo Rosa

As actrizes Teresa Sobral e Isabel Abreu e a fadista Aldina Duarte são as convidadas do Ensaio Geral desta semana, gravado ao vivo no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa. Isabel Abreu e Aldina Duarte apresentam o espetáculo "Malfadadas", com o pianista Filipe Raposo. Teresa Sobral fala sobre a peça "Demo.Cracia V.2019", no projecto K Cena, com jovens atores. Destaque ainda para as sugestões semanais de Guilherme d'Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura (CNC).