São Bento à Sexta

Quanto vale um telefonema?

28 jun, 2019

O Presidente da República telefonou à procuradora-geral da República e depois telefonou para a agência Lusa a contar o telefonema. Tudo em vésperas de uma greve de magistrados e com um processo legislativo em curso. Mas quanto vale um telefonema de Marcelo? Maria Henrique Espada, editora de política da revista "Sábado", considera que os telefonemas presidenciais desceram de valor a partir do momento em que Marcelo telefonou para Cristina Ferreira. O telefonema de Marcelo, a “epidemia” de corrupção denunciada por Eanes e as votações sobre o estatuto do Ministério Público são alguns dos temas do São Bento à Sexta desta semana, que começa com um momento insólito e de memória no Parlamento contado pela Paula Caeiro Varela.