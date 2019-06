Conselho de Diretores

A conversa de Marcelo com a procuradora

28 jun, 2019

O braço de ferro em torno do estatuto dos magistrados do Ministério Público, a intervenção do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que ligou para a procuradora-geral da República, e o alerta de Ramalho Eanos para uma "epidemia de corrupção" em Portugal foram temas em debate no Conselho de Diretores desta semana, com Graça Franco, Henrique Monteiro e Pedro Santos Guerreiro.