Por entre as brumas de Bruma

Quem ainda se recordar do folhetim vivido em 2013 no qual o futebolista Bruma foi estrela de primeira grandeza, e com o seu empresário Catió Baldé a desempenhar também um papel importante, não terá ficado muito espantado com a peça reeditada seis anos depois e que agora nos conduz às mesmas personagens.

Em tempo de bruma a assolar o país de norte a sul e a retardar o aparecimento do Verão, e quando o mercado futebolístico atinge picos nunca antes alcançados, o jogador Bruma volta à ribalta por motivos que seguramente não vão beneficiar muito a sua imagem.

Bruma, tanto quanto foi dito "urbi et orbi", falhada mais um experiência no estrangeiro, desejava ardentemente voltar ao futebol português. E o Futebol Clube do Porto era, sem dúvida, uma boa porta para permitir esse regresso.

As negociações não estavam a ser fáceis mas, num golpe de asa que parece ter surpreendido os holandeses do clube da cidade de Eindhoven, os portistas resolveram subir a parada e, de repente, gerou-se a garantia de que o jogador vestiria de azul e branco na temporada que se segue.

Porém, num espaço de tempo muito curto a situação inverteu-se. E assim, Bruma já não rumará ao Dragão, tendo optado, segundo o seu representante, por continuar a jogar no estrangeiro. Será que quando negociou com o clube português essa não era já sua opção?

Então porquê todo este ruído, que não faz qualquer sentido?

Ou será que a capacidade negocial do clube nortenho já não é a mesma de outros tempos?

Enfim, um punhado de dúvidas que vão continuar no tempo.

Como dizemos em título, esta foi mais uma história de Bruma envolto em brumas que deixam ver muito pouco.