Casa Comum

“Corrupção vasta afeta vários patamares da administração pública”

27 jun, 2019

O combate à corrupção em Portugal, os problemas no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e a definição sobre os cargos na União Europeia foram temas em debate no Casa Comum desta semana com o social-democrata Paulo Rangel e o socialista Francisco Assis. “Há uma corrupção vasta que afeta vários patamares da administração pública”, afirma Francisco Assis, que concorda com o alerta de Ramalho Eanaes.