Spotify tem 10 vezes a população da Suécia em subscritores pagos

26 jun, 2019 • André Rodrigues , Paulo Teixeira (sonorização)

É o serviço de streaming mais popular e usado do mundo, com uma dimensão que representa 10 vezes a população do país de origem da aplicação.