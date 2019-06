Reportagem

Como a Europa construiu o Corvo

24 jun, 2019 • ​​Marília Freitas​

O Corvo é a ilha habitada mais pequena de Portugal. Tem 17 km2 e pouco mais de 400 habitantes. Uma ilha, que é ao mesmo tempo um concelho, o único do país sem freguesias. Mas é no Corvo, a 3 mil km de Bruxelas, que a Europa mais se faz sentir. É o concelho português que recebeu mais fundos comunitários por habitante no Portugal 2020 (cerca de 80 mil euros por corvino). Tudo isto em apenas 16 projetos. Ou seja, é ao mesmo tempo o município com menos projetos aprovados neste quadro comunitário de apoio. E os corvinos têm noção de que se não fossem os fundos europeus a ilha era ainda mais isolada. Há quem admita mesmo que foi a Europa que construiu o Corvo.