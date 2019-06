Domingos Paciência “dava mais depressa 120 milhões por Bruno Fernandes”

A incrível transferência praticamente fechada de João Félix do Benfica para o Atlético de Madrid, por 120 milhões de euros, o interesse de clubes ingleses em Bruno Fernandes e a provável chegada de Bruma para reforçar o FC Porto, foram temas em debate na Tertúlia Bola Branca desta semana, com o treinador e comentador Domingos Paciência e os jornalistas Olivier Bonamici e Pedro Azevedo.



“Se fosse presidente de um clube, dava mais depressa 120 milhões por Bruno Fernandes, pela época que fez e não só, tem 24 anos, está no auge da sua carreira. Mostrou atributos que fazem dele diferente do João Félix: bate livres, bate cantos, faz golos, faz assistências. Acho o Bruno Fernandes muito mais completo nesta altura, não quer dizer que o João Félix, quando tiver a idade do Bruno Fernandes, não possa superar isto com uma margem muito larga”, afirma Domingos Paciência, que destaca a grande influência dos empresários no futebol e no mercado de transferências.