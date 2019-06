Brexit e a Europa que temos

Ponto de ordem sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. Enquanto em Bruxelas os Estados-membros divergem sobre os principais cargos europeus, no Reino Unido tudo está em suspenso à espera da decisão dos conservadores britânicos.

O partido prepara-se para decidir quem quer na liderança. Boris Johnson ou Jeremy Hunt podem ser os próximos chefes de Governo, a partir de julho.

Que caminhos pode tomar o Brexit? O que pode implicar para a Europa? O que aprendemos até agora com este processo?

São tópicos para a conversa com Ana Gomes, eurodeputada cessante do PS, e Miguel Poiares Maduro, diretor da Escola de Governação Transnacional do Instituto Universitário Europeu de Florença.