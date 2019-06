Ensaio Geral

Banksy por Lisboa, (muito) teatro em Almada e a poesia de António Carlos Cortez

21 jun, 2019 • Maria João Costa

Livros, exposições, teatro e música estão esta semana no cartaz do Ensaio Geral da Renascença. Vamos visitar a exposição de Banksy, espreitamos o programa do Festival de Teatro de Almada e abrimos os novos livros do poeta António Carlos Cortez. A terminar, as sugestões de leitura de Guilherme d’Oliveira Martins para as férias de verão que se aproximam. A sonorização do Ensaio Geral é de Paulo Teixeira.