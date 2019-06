São Bento à Sexta

Confiar ou não em Costa, eis a questão

21 jun, 2019

Pode o PSD confiar no PS para negociar a lei de bases da saúde? O CDS já veio avisar para os perigos. No São Bento à Sexta, as jornalistas da Renascença, Eunice Lourenço e Paula Caeiro Varela recordam um processo legislativo que já dura há um ano e defendem que, quando toca a negociar com o primeiro-ministro, é sempre preciso alguma cautela. Mas Rui Rio está empenhado em tentar alcançar o que acha melhor sem ligar a “birras” partidárias. Tanto assim que até elogiou o negócio do Governo para a compra do SIRESP, outro dos assuntos deste programa moderado por José Pedro Frazão.