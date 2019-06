Ensaio Geral

Vilas medievais e símbolos de Portugal

15 jun, 2019 • Maria João Costa

As vilas medievais e os sinais e símbolos da história de Portugal estiveram em destaque no Ensaio Geral desta semana, gravado ao vivo na Feira do Livro de Lisboa. Os convidados são Marta Lalanda Prista, arquiteta, antropóloga e autora de “Vila Medieval”; e Miguel Metelo de Seixas, historiador e autor de “Quinas e Castelos”; David Lopes, director da Fundação Francisco Manuel dos Santos; e Guilherme d’Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura (CNC).