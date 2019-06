São Bento à Sexta

Entre o silêncio do PSD e os sinais do PCP

14 jun, 2019

Os discursos de segunda-feira nas cerimónias do 10 de Junho ainda chegaram ao São Bento à Sexta, onde a Eunice Lourenço e a Susana Madureira Martins a concordam sobre João Miguel Tavares e discordam sobre o Presidente da República. Mas o programa desta semana começa com as votações do dia, segue para a operação Rota Final, que envolve o social-democrata Álvaro Amaro, e ainda vai às subtilezas do discurso comunista pós-europeias.