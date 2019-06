Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

H. Raposo

Sócrates, Berardo, a banca. "As portas giratórias da côrte lisboeta"

12 jun, 2019

Henrique Raposo e Jacinto Lucas Pires comentam esta quarta-feira as declarações de Filipe Pinhal, antigo administrador do BCP, no Parlamento e admitem serem fãs da noite de Santo António em Lisboa.