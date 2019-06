Portugal: Mais de 800 anos de história e 92 mil km2 de área

10 de junho é o dia que celebra Portugal, que celebra Luís Vaz de Camões, que morreu neste dia há 439 anos.

“As armas e os barões assinalados,

Que, da ocidental praia lusitana,

Por mares nunca de antes navegados

Passaram ainda além da Taprobana,

Em perigos e guerras esforçados,

Mais do que prometia a força humana,

E entre gente remota edificaram

Novo reino, que tanto sublimaram”

São os oito versos que nos introduzem na epopeia portuguesa. Os Lusíadas, dez cantos, 1.102 estrofes, 8.816 versos. A glorificação de um povo que partiu à descoberta do mundo. O povo que fomos, e que somos.

O português, a língua falada por mais de 250 milhões de pessoas em todo o mundo. Curioso é perceber que 81%, ou seja, quatro em cada cinco falantes de português, vivem no Brasil.

Com os seus 10 milhões de habitantes, Portugal é o quarto país com mais falantes do idioma que espalhou no tempo das descobertas.

Mais de 800 anos de história, 92 mil quilómetros quadrados de área. Portugal é pequeno, se comparado com alguns gigantes.

Embora, a grandeza dos países não se meça aos palmos, há uma aplicação que dá a resposta. Chama-se The True Size e, através dela, é possível selecionar o nome do país, o mapa e arrastá-lo para dentro do território que queremos comparar.

Por exemplo, quantas vezes cabe Portugal em Angola? Se está habituado a ouvir 14 vezes, a resposta está praticamente certa. Um cálculo mais rigoroso permite ver que o nosso país cabe 13 vezes e meia em solo angolano.

Então e o Brasil? Imagine que o mapa brasileiro é um puzzle. A totalidade do território português dá 92 peças que encaixam no chamado país irmão, que - já agora - ocupa metade dos 17 milhões e 800 mil quilómetros quadrados da América do Sul.

E depois há outros gigantes como a China, os Estados Unidos, a India.

E finalmente, o maior gigante de todos. Rússia: mais de 17 milhões de quilómetros quadrados. É o maior dos países que atravessa mais do que um continente.

Com uma extensão longitudinal de aproximadamente 11 horas divididas administrativamente por nove fusos horários.

Confuso? Basta imaginar, por exemplo, que é uma da tarde em Moscovo. No extremo nordeste da Rússia são 10 da noite em Anadyr. Que é também a cidade mais oriental da Eurásia.

Pode ser mera curiosidade, mas - quanto mais não seja por simples cultura geral - saiba que Portugal cabe 185 vezes na Rússia.