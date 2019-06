São Bento à Sexta

Contenção e surpresas

07 jun, 2019

A direita está ou não em crise? O Presidente diz que sim, Rui Rio diz que a crise é do regime. Eunice Lourenço, editora de Política da Renascença, e Pedro Benevides, editor de Política do Observador, acham que o líder do PSD não está a ver bem o filme. E também analisam o filme em que o PCP está metido, num programa em que se fala de um Presidente pouco contido, seja no que for, inclusive nas comendas.