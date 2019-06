​Laranja de qualidade

Não é a laranja mecânica de outros tempos, em que pontificavam nomes inesquecíveis como Van Basten, Gullit, e Frank Rijkaard, mas a que nos é servida na modernidade merece muito respeito e, no caso presente, uma atenção muito especial.



O caso presente significa que é exatamente a Holanda que vamos ter pela frente no próximo domingo à noite no estádio do Dragão, na disputa da final da Liga das Nações, que Portugal deseja vencer para, deste modo, reforçar o prestígio alcançado depois da conquista do Campeonato da Europa de 2016.

Nos cotejos entre portugueses e holandeses o escrutínio é-nos favorável: em 13 jogos disputados entre as duas seleções, Portugal conta sete vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas. O saldo é, pois, claramente favorável, mas não é por aí que devemos encontrar razões para encarar o próximo jogo com ânimo leve, imaginando que alguns fatores que à partida nos são favoráveis bastam para que a primeira edição da Liga das Nações esteja já com lugar reservado na montra de troféus da nossa Federação.

No jogo de ontem à noite a Holanda venceu a Inglaterra na outra meia-final. E este desfecho ajusta-se perfeitamente àquilo que o jogo de Guimarães nos mostrou.

Dele sobrou também o aviso de que vamos ter pela frente um adversário de elevada categoria, integrado por jogadores de reconhecida craveira, dos quais se destaca Van Dijk, sério candidato a melhor jogador do mundo.

Pelo que se viu no embate contra a Suíça permanece em nós a convicção de que Fernando Santos vai ter que mexer na equipa com que nesse jogo se apresentou, bem como no modelo que não permitiu a alguns jogadores terem o rendimento que deles se esperava.