Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:

Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:

Conselho de Diretores

"O que estão os representantes do Estado a fazer na TAP?"

07 jun, 2019

A polémica sobre os prémios atribuídos a alguns funcionários da TAP e o estado da Europa 75 anos depois da batalha do Dia D, na II Guerra Mundial, foram temas em destaque do Conselho de Diretores desta semana, com Graça Franco, Henrique Monteiro, Pedro Santos Guerreiro e Gonçalo Matias.