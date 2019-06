Rangel e Assis criticam Marcelo: "inaceitável" e "disparatado"

Marcelo Rebelo de Sousa confundiu os planos de Presidente da república e de comentador político na forma como analisou os resultados das eleições europeias – a opinião é comum ao social-democrata Paulo rangel e ao socialista Francisco Assis.

No programa Casa Comum, ambos criticam o Presidente da República que, na sexta-feira, ao fim do dia, fez uma análise em inglês na Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), em que disse que o centro-direita estava em crise e deu por garantida a vitória e o reforço do PS nas legislativas de outubro.

“Confundiu os planos de comentador com o de Presidente”, disse Paulo Rangel, para quem Marcelo “foi além do que é expectável”. Ainda assim, o eurodeputado social-democrata, apoiante “impenitente e sem reservas” do Presidente desculpabiliza um pouco Marcelo por estar a falar num ambiente internacional.

“Fez uma análise global, fez mal em fazê-lo, devia ser mais autocontido, devia ter tido uma certa restrição porque faz parte da sua missão”, remata Rangel, que foi esta quarta-feira reeleito vice-presidente do Partido Popular Europeu. Já quando à crise ou não do centro-direita, Rangel diz que não vê “uma coisa preocupante”.

Assis, por seu lado, acha que devem ser os partidos de centro-direita a fazer essa avaliação e não o Presidente, que considera ter feito uma “declaração absolutamente insólita”.

Marcelo, afirmou o ex-eurodeputado socialista, “não tem de fazer comentário político nenhum, nem em português, nem em inglês, nem em chinês, seja em que língua for”. Tem é “de estar acima da função de comentador político que foi em tempos”, continua Assis, salientando que o que o Presidente diz “tem consequências na forma como os portugueses percebem a realidade política” e, por isso, “o Presidente da República até tem de se sentir mais inibido do que o comum dos portugueses, pelas funções que desempenha”.

Para Francisco Assis é “inaceitável” que o Presidente faça o tipo de considerações que Marcelo fez na FLAD. E conclui: “Foi uma série de declarações completamente disparatadas e devem merecer uma clara reprovação pública.”