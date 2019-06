Lembra-se do Tetris? Foi lançado há 35 anos

Quem é que nunca jogou Tetris, o jogo de rodar e encaixar peças geométricas? O jogo faz 35 anos no dia 6 de junho e ainda hoje é um dos mais bem sucedidos.

Foram vendidas mais de 170 milhões de cópias do jogo. O Tetris já existia para Arcade, aquelas máquinas que às vezes ainda se veem nos cafés, e também já tinha versões para computadores, mas o grande sucesso do Tetris instalou-se com o Game Boy, uma das primeiras consolas a atingir sucesso mundial.

Quem comprava um Game Boy, já tinha incluído o Tetris.

Quem inventou o jogo foi uma tripla russa: Alexey Pajitnov, Dmitry Pavlovsky e Vadim Gerasimov. Pajitnov e Pavlovsky eram engenheiros informáticos e Gerasimov um simples aluno de 16 anos.

Conta a história que os criadores do jogo perceberam o sucesso que seria quando eles próprios tinham dificuldades em deixar de jogar ainda antes de o programa estar concluído.

O Tetris ainda pode ser jogado hoje em dia, é fácil encontrá-lo na internet. O jogo fica para a história como tendo sido o primeiro a ser jogado no espaço, já que, em 1993, existia um Game Boy na Estação Espacial MIR.