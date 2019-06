Liga das Nações com mais de 100 milhões de espectadores

A Liga das Nações decide-se em Portugal a partir desta quarta-feira e os números estimados pela UEFA são bastante animadores: 60 cadeias de televisão, mais de 100 milhões de espectadores em 217 países.

Quatro seleções procuram chegar à final do próximo domingo. O objetivo é um troféu de sete quilos e meio e 71 centímetros. Entre os candidatos está Portugal que, mais logo, defronta a Suíça.

País com oito milhões e meio de habitantes e que tem menos de metade da área de Portugal. País conhecido pela excelência do seu chocolate, onde, em média, cada cidadão suíço come 10 quilos de por ano.

Há outros números que contam a história deste país de cinco fronteiras...com a Alemanha, a Áustria, o Liechtenstein, a França e a Itália.

Sabia que a Suíça é conhecida por ser o reservatório de água da Europa? Os Alpes suíços armazenam 6% das reservas de água doce europeias. Porque o país é atravessado por nove rios e tem mais de 1.500 lagos. Com tanta água disponível, eles devem ser melhores na natação do que com a bola nos pés.

Bem, mais vale não subestimar o adversário. Afinal, o futebol são 11 contra 11, a bola é redonda e toda a gente quer estar na final. Nós, os suíços, os ingleses e os holandeses.

Somado o número de habitantes dos quatro países, é seguro afirmar que está em causa o sucesso desportivo de 100 milhões de pessoas.

E que melhor coisa quererá o adepto de uma equipa a não ser uma entrada em grande nas férias, antes do regresso dos campeonatos? A expectativa é enorme.

Seja qual for o vencedor no próximo domingo, um dado parece adquirido: a economia do norte de Portugal sai a ganhar. A escola de marketing IPAM estima um impacto económico de 150 milhões de euros em cinco dias de competição.

Portugueses, suíços, ingleses e holandeses vão alimentar o setor hoteleiro, vão animar os restaurantes, os bares, as ruas do Porto e de Guimarães.

Na televisão, os jogos de Portugal têm uma audiência estimada entre os três milhões e os quatro milhões de telespectadores - nos cafés, nos restaurantes, nas “fan zones” e em casa.

Se pensa receber os amigos, não se esqueça de reforçar o stock de petiscos, cerveja e refrigerantes. E que, no final, a festa se faça em português.