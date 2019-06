​Cortar despesa racionalmente

Menos de uma semana depois do primeiro-ministro considerar inaceitável a presente deterioração dos serviços públicos e de o ministro das Infraestruturas ter pedido desculpa aos passageiros dos comboios pelas supressões e atrasos, o que vemos?



Vemos a CP anunciar que reduzirá comboios na linha Lisboa-Sintra até 7 de setembro, por causa das férias escolares. Mas como, se nesta linha já se registam muitas dezenas de supressões, mais de 175 só em maio? As férias escolares poderiam, até, aliviar um pouco o sofrimento dos que utilizam diariamente estes comboios. Mas não…

E a Fertagus, que atravessa o Tejo, para responder ao acréscimo de passageiros por causa da baixa dos preços dos passes, não consegue colocar mais uma carruagem nas composições, por isso elimina lugares sentados para caberem mais pessoas, em pé e em péssimas condições.

Mas não é preciso baixar a despesa pública? É, com certeza, mas não de qualquer maneira.

Numa entrevista ao “Público” de segunda-feira, a nova presidente do Conselho de Finanças Públicas, Nazaré Costa Cabral, alerta: “Temos de evoluir do ponto de vista da reforma da gestão orçamental, criando mecanismos para tornar a despesa pública mais eficiente”.

O que será isso? Trata-se de “um processo de reflexão para que efetivamente a despesa pública tenha condições para se realizar onde é necessária, para que as despesas supérfluas e desnecessárias possam ser identificadas”. Só assim, acrescento eu, poderão existir cortes racionais na despesa do Estado, incluindo no sector público empresarial. Mas esta “reforma do Estado” não foi sequer esboçada, nem por este governo nem pelo anterior.

Como refere a presidente do Conselho de Finanças Públicas, no investimento público fez-se muito no passado, “sobre o qual temos dúvidas, hoje, se foi um investimento produtivo, se permitiu alavancar a economia portuguesa”. Nazaré Costa Cabral estaria provavelmente a pensar no excesso de autoestradas. Por isso pede “uma estratégia de médio prazo”, identificando “muito bem quais são as principais necessidades de investimento, onde é que ele de facto faz falta”.

Tudo isto é óbvio. Só que não há meio de se concretizar.