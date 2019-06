350 mil quilómetros movidos a água salgada

Numa altura em que tanto se fala de mobilidade limpa, pode estar aí o grande concorrente do carro elétrico.

Quantino 48 Volt foi desenvolvido na Suíça. Funciona a água salgada e já fez 350 mil quilómetros sem dar problemas. Todos os componentes funcionaram durante mais de dez mil horas, que é mais do que a vida útil normal de um automóvel.

É fantástico, mas não se iluda. Não vale a pena ir à praia com baldes e baldes para trazer litros e litros de água do mar. O segredo desta tecnologia passa por manter os eletrólitos carregados, separados da bateria que serve para gerar energia.

Esses elétrólitos são mantidos em água salgada, mas não água do mar, e depois passam para a bateria, através de uma membrana, gerando energia suficiente para movimentar o automóvel.

Os responsáveis pelo projeto admitem que podemos estar perante uma alternativa mais barata, mais fiável e eficiente do que as baterias de lítio dos carros elétricos ou, até, do que a pilha de combustível a hidrogénio.

É o futuro que está a ser testado. Quando aqui há uns anos nos falavam de carros elétricos, dizíamos que estava tudo doido. Os carros elétricos estão aí.

Por isso, não há razão nenhuma para duvidar de que, no futuro, haverá carros a funcionar a água salgada.

O objetivo da empresa nanoFlowCell são 25.500 nos próximos anos. Carros muito mais silenciosos. Muito menos poluentes.

Um sossego para as nossas cidades.

Afinal, 400 mil é o número aproximado de automóveis que entram todos os dias em Lisboa. No Porto, o número ronda os 260 mil carros. E, já se sabe, onde há grande concentração de carros, o ar fica mais poluído.